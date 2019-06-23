Федерация футбола Грузии выставила напоказ антироссийские акции фанатов

Федерация футбола Грузии в своём «фейсбуке» разместила фотографии с игроками и фанатами, которые на играх чемпионата страны провели антироссийские акции.
Фото доступны в «фейсбуке» Федерации футбола Грузии.
Напомним, игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси.
Так, футболисты «Торпедо» из Кутаиси появились на поле стадиона им. 26 мая в Цхалтубо в чёрных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии. Похожий случай был зафиксирован в Тбилиси на стадионе «Михаил Месхи — 2», где «Локомотив» принимал «Рустави». Игроки обеих команд вышли на встречу в белых футболках с антироссийскими лозунгами.
- 23 июня 2019
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