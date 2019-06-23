Хавбек «Аталанты» повторил фото Роналду на море

Аргентинский полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес сфотографировался на море, повторив кадр с участием португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Несколько дней назад 34-летний Роналду опубликовал фото, на котором он держится за поручни, а за спиной у него море. 31-летний Гомес поделился такой же фотографией, обратившись к Криштиану.
«Я не вижу отличий, Криштиану», — написал Гомес в своём «инстаграме».
Гомес выступает за «Аталанту» с 2014 года. В минувшем сезоне он принял участие в 35 матчах итальянского национального чемпионата (34 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, отдал 11 результативных передач, а также получил пять жёлтых карточек.
«Аталанта» финишировала на третьем месте в Серии А и впервые в истории завоевала путёвку в Лигу чемпионов.
- 23 июня 2019
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