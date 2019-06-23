Д. Комбаров: у меня красно-белая кровь

Защитник Дмитрий Комбаров прокомментировал свой уход из «Спартака».

«Никогда никаких проблем и недопонимания с Кононовым не было. О всех нюансах мы всегда говорили друг другу в глаза. Перед моим уходом тоже состоялся такой разговор.

«Спартак» — место, в котором я вырос, провёл счастливейшие годы своей карьеры. Никакой обиды у меня нет. Думаю, ещё когда-нибудь поработаем вместе. Конечно, уходить было неприятно. Но меня не устраивала там роль второго плана. Так что с этой точки зрения — нет, не жалею. Надеюсь, этот шаг даст мне новый импульс в карьере.

Не исключаю возможности, что вернусь в «Спартак» в качестве тренера. Недаром отучился и получил лицензию А. Обиды никакой у меня нет. Ни на клуб, ни на болельщиков. Им говорю спасибо. Я много лет чувствовал поддержку. Навсегда останусь спартаковцем. У меня красно-белая кровь", — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».