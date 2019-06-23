Роналду оставил € 20 тыс. «чаевых» сотрудникам курорта в Греции, где отдыхал

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду щедро отблагодарил сотрудников курорта Коста-Наварино, где он проводил отдых с семьёй, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, на греческом курорте португалец и его семья провели семь дней. Сутки пребывания в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему «старой синьоры» в € 8 тыс. По завершению отдыха футболист оставил сотрудникам курорта порядка € 20 тыс. в качестве «чаевых» за качество предосталенного обслуживания.

В «Ювентус» Роналду перешёл летом прошлого года из «Реала». Трансфер португальца стоил «старой синьоре» € 117 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард провёл 43 матча. На его счету 28 забитых мячей и 13 результативных передач.