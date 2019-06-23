Сульшер попросил «Манчестер Юнайтед» ускорить трансфер Б. Фернандеша

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хочет, чтобы клуб поскорее приобрёл полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша, утверждает Sport Witness.
По данным источника, Сульшер попросил вице-президента манкунианцев Эда Вудворда форсировать переговоры по Фернандешу, чтобы он перешёл в «МЮ» до начала предсезонной подготовки.
Ранее «Манчестер Юнайтед» не удалось договориться по трансферу Фернандеша, так как «Спортинг» запросил за него € 70 млн. Эта сумма показалась английскому клубу завышенной. Также на хавбека претендуют «Атлетико» и «Тоттенхэм Хотспур».
Фернандеш является воспитанником «Боавишты». В минувшем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 33 матчах португальского национального чемпионата, в которых стал автором 20 забитых мячей (6 — с пенальти). Контракт игрока со «Спортингом» действителен до лета 2023 года.
- 23 июня 2019
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