Винисиус: думаю, Мбаппе скоро перейдёт в «Реал»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдёт в «Королевский клуб».
«Думаю, что Мбаппе скоро придёт. Нет никаких сомнений, что вместе мы выиграем много трофеев. Мы действительно не знаем друг друга, но мы общаемся в „Инстаграме“. Мы отправляем друг другу сообщения. Я восхищаюсь им, он уже выиграл много трофеев, и, если он действительно переберётся сюда, это будет очень хорошо», — приводит слова Винисиуса AS со ссылкой на Telefoot.
В минувшем сезоне 20-летний Мбаппе принял участие в 29 матчах чемпионата Франции, в которых забил 33 гола и отдал 9 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Реал» не будет вести переговоры по Мбаппе в летнее трансферное окно. «Королевский клуб» отложил трансфер француза на 2020 год.
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