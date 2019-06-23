«Спартак» интересуется вратарём «Ромы» Романьоли

«Спартак» проявляет интерес к вратарю молодёжного состава «Ромы» Андреа Романьоли, сообщает итальянский журналист Маттео Моретто.
«Молодёжный рынок. Вратарь молодёжного состава „Ромы“ Андреа Романьоли может отправиться в московский „Спартак“. Переговоры в процессе», — написал Моретто в своём «твиттере».
20-летний Романьоли является воспитанником «Ромы», но за главную команду «волков» он не сыграл ни одного матча. В январе 2019 года голкипер на правах аренды перешёл в клуб Серии С «Пистоезе». В составе «Пистоезе» Романьоли принял участие в двух матчах, в которых пропустил три гола.
Напомним, что несколько дней назад «Спартак» приобрёл 22-летнего аргентинского нападающего «Ромы» Эсекьеля Понсе. Форвард подписал с красно-белыми 4-летний контракт.
- 23 июня 2019
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