«Спартак» интересуется вратарём «Ромы» Романьоли

«Спартак» проявляет интерес к вратарю молодёжного состава «Ромы» Андреа Романьоли, сообщает итальянский журналист Маттео Моретто.

«Молодёжный рынок. Вратарь молодёжного состава „Ромы“ Андреа Романьоли может отправиться в московский „Спартак“. Переговоры в процессе», — написал Моретто в своём «твиттере».

20-летний Романьоли является воспитанником «Ромы», но за главную команду «волков» он не сыграл ни одного матча. В январе 2019 года голкипер на правах аренды перешёл в клуб Серии С «Пистоезе». В составе «Пистоезе» Романьоли принял участие в двух матчах, в которых пропустил три гола.

Напомним, что несколько дней назад «Спартак» приобрёл 22-летнего аргентинского нападающего «Ромы» Эсекьеля Понсе. Форвард подписал с красно-белыми 4-летний контракт.