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«Барселона» интересуется хавбеком «Реала Сосьедад» Мерино

«Барселона» интересуется хавбеком «Реала Сосьедад» Мерино
Футбол / Испания 0

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Реала Сосьедад» Микелю Мерино, утверждает Noticias de Gipuzkoa.

По данным источника, представители каталонского клуба полагают, что хавбек обладает ДНК «Барселоны» и способен вписаться в игру команды. Сумма отступных в контракте хавбека составляет € 45 млн до 2021 года. Затем она увеличится до € 50 млн.

Мерино перешёл в «Реал Сосьедад» летом 2018 года из «Ньюкасл Юнайтед». Сумма трансфера составила € 12 млн. В минувшем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 29 матчах испанской Примеры, в которых стал автором трёх забитых мячей, отдал три результативные передачи, получил девять жёлтых и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

Также «Барселона» интересовалась вратарём «Реала Сосьедад» Херонимо Рульи, но затем отказалась от сделки.

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