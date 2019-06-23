«Барселона» интересуется хавбеком «Реала Сосьедад» Мерино

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Реала Сосьедад» Микелю Мерино, утверждает Noticias de Gipuzkoa.
По данным источника, представители каталонского клуба полагают, что хавбек обладает ДНК «Барселоны» и способен вписаться в игру команды. Сумма отступных в контракте хавбека составляет € 45 млн до 2021 года. Затем она увеличится до € 50 млн.
Мерино перешёл в «Реал Сосьедад» летом 2018 года из «Ньюкасл Юнайтед». Сумма трансфера составила € 12 млн. В минувшем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 29 матчах испанской Примеры, в которых стал автором трёх забитых мячей, отдал три результативные передачи, получил девять жёлтых и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
Также «Барселона» интересовалась вратарём «Реала Сосьедад» Херонимо Рульи, но затем отказалась от сделки.
- 23 июня 2019
-
20:43
-
20:20
-
20:02
-
19:54
-
19:28
-
19:28
-
19:18
-
19:05
-
19:01
-
18:49
-
18:40
-
18:36
-
18:21
-
18:13
-
17:59
-
17:54
-
17:44
-
17:21
-
17:21
-
17:06
-
17:04
-
16:49
-
16:47
-
16:20
-
16:18
-
15:46
-
15:36
-
15:20
-
15:15
-
15:07
-
15:05
-
14:36
-
14:35
-
14:15
-
14:03