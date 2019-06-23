П.Пятницкий призвал лишить гражданства РФ игроков, надевших антироссийские майки

Правозащитник Павел Пятницкий выразил мнение о российских футболистах Нодаре Кавтарадзе и Вахтанге Небиеридзе, которые в составе «Торпедо» Кутаиси вышли на матч чемпионата Грузии в футболках с антироссийским лозунгом.
«Нужно вводить норму соответствующую в законодательство и предусмотреть лишение гражданства. Для таких и подобных им. Забрали паспорт и вышвырнули за пределы страны. Церемониться и играть в демократию хватит», — написал Пятницкий в своём «твиттере».
Напомним, игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси.
Отношения Москвы и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице, поводом для которых стал визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия.
- 23 июня 2019
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