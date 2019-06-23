Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после VAR

В матче 1/8 финала женского чемпионата мира Англия — Камерун (3:0) разразился скандал из-за системы видеоассистента (VAR).
Камерунские футболистки были крайне разгневаны после второго гола в их ворота, который был забит в компенсированное время первого тайма. Арбитр изначально не засчитал гол, зафиксировав офсайд, но затем пересмотрел своё решение, воспользовавшись VAR.
Камерунские спортсменки обвинили ФИФА в расизме и даже не хотели выходить на второй тайм.
«Мы узнали от нашего репортёра Джо Карри о слезах игроков из Камеруна в подтрибунном тоннеле, которые обвинили ФИФА в расизме. Мы не знаем, что сделают или что их чиновники скажут ФИФА, но надеюсь, что кто-то сможет объяснить им, почему такое решение было принято», — сказал ведущий ВВС Габби Логан.
В итоге к игрокам камерунской сборной подошёл представитель ФИФА, который напомнил им об их обязанностях в матче.
В начале второго тайма Камерун забил гол, но арбитры отменили его из-за офсайда, что вновь вызвало бурные протесты африканских футболисток.
- 23 июня 2019
-
22:15
-
21:59
-
21:58
-
21:48
-
21:25
-
21:17
-
21:09
-
21:07
-
20:55
-
20:48
-
20:45
-
20:43
-
20:20
-
20:02
-
19:54
-
19:28
-
19:28
-
19:18
-
19:05
-
19:01
-
18:49
-
18:40
-
18:36
-
18:21
-
18:13
-
17:59
-
17:54
-
17:44
-
17:21
-
17:21
-
17:06
-
17:04
-
16:49
-
16:47
-
16:20