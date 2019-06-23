Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после VAR

В матче 1/8 финала женского чемпионата мира Англия — Камерун (3:0) разразился скандал из-за системы видеоассистента (VAR).

Камерунские футболистки были крайне разгневаны после второго гола в их ворота, который был забит в компенсированное время первого тайма. Арбитр изначально не засчитал гол, зафиксировав офсайд, но затем пересмотрел своё решение, воспользовавшись VAR.

Камерунские спортсменки обвинили ФИФА в расизме и даже не хотели выходить на второй тайм.

«Мы узнали от нашего репортёра Джо Карри о слезах игроков из Камеруна в подтрибунном тоннеле, которые обвинили ФИФА в расизме. Мы не знаем, что сделают или что их чиновники скажут ФИФА, но надеюсь, что кто-то сможет объяснить им, почему такое решение было принято», — сказал ведущий ВВС Габби Логан.

В итоге к игрокам камерунской сборной подошёл представитель ФИФА, который напомнил им об их обязанностях в матче.

В начале второго тайма Камерун забил гол, но арбитры отменили его из-за офсайда, что вновь вызвало бурные протесты африканских футболисток.