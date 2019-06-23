Ф. Невилл: камерунки не вызывают у меня ни капли симпатии, это был не футбол

Главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл подверг критике команду Камеруна после матча 1/8 чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу англичанок. В концовке первого тайма на поле разразился скандал из-за гола в ворота Камеруна, засчитанного после использования VAR.

«Камерунки не вызывают у меня ни капли симпатии, это был не футбол. Их поведение увидел весь мир, я считаю, что это неправильно. Есть определённый стандарт поведения, которого все должны придерживаться. Мы все знаем правила», — приводятся слова Невилла в «твиттере» Bet365.

Камерунские спортсменки обвинили ФИФА в расизме и даже не хотели выходить на второй тайм. Вернуть на поле камерунок сумел представитель ФИФА, который напомнил им об их обязанностях в матче.