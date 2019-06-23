Ф. Невилл: камерунки не вызывают у меня ни капли симпатии, это был не футбол

Главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл подверг критике команду Камеруна после матча 1/8 чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу англичанок. В концовке первого тайма на поле разразился скандал из-за гола в ворота Камеруна, засчитанного после использования VAR.
«Камерунки не вызывают у меня ни капли симпатии, это был не футбол. Их поведение увидел весь мир, я считаю, что это неправильно. Есть определённый стандарт поведения, которого все должны придерживаться. Мы все знаем правила», — приводятся слова Невилла в «твиттере» Bet365.
Камерунские спортсменки обвинили ФИФА в расизме и даже не хотели выходить на второй тайм. Вернуть на поле камерунок сумел представитель ФИФА, который напомнил им об их обязанностях в матче.
- 23 июня 2019
-
22:15
-
21:59
-
21:58
-
21:48
-
21:25
-
21:17
-
21:09
-
21:07
-
20:55
-
20:48
-
20:45
-
20:43
-
20:20
-
20:02
-
19:54
-
19:28
-
19:28
-
19:18
-
19:05
-
19:01
-
18:49
-
18:40
-
18:36
-
18:21
-
18:13
-
17:59
-
17:54
-
17:44
-
17:21
-
17:21
-
17:06
-
17:04
-
16:49
-
16:47
-
16:20