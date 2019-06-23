Лунёв о Дзюбе: Артёмушка вандерфульный

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв сообщил, что он во всём проиграл одноклубнику Артёму Дзюбе.
«Всем привет. Меня зовут Андрей Лунёв. Я кинул вызов великому и ужасному Артёму Дзюбе. И проиграл ему во всём. Теперь я говорю вам всем, что он нереально крут, очень хорош и просто молодец. Не советую вам неподготовленным кидать ему вызов, потому что он надерёт вас. И хочу заметить, что Артёмушка – вандерфульный, – приводят слова Лунёва в «твиттере» «Зенита».
30-летний Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года. В стан сине-бело-голубых он перешёл в статусе свободного агента из «Спартака». В минувшем сезоне Дзюба сыграл на клубном уровне 37 матчей. На счету форварда 13 забитых мячей и 17 результативных передач. Нападающий помог своей команде стать чемпионом России. Победа в Премьер-Лиге стала первой для футболиста за всю его карьеру.
- 23 июня 2019
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