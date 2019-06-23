Завтра Мурило присоединится к «Локомотиву» на сборе в Австрии

Новичок «Локомотива» бразильский защитник Мурило Серкейра завтра, 24 июня, присоединится к команде на сборе в Австрии, сообщает Sport24.

По данным источника, футболист прилетит в Австрию и присоединится к партнёрам по команде, которые готовятся к новому сезону.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отказывается брать Мурило на сбор, так как список игроков был составлен до трансфера бразильца.

По другой информации, Сёмин был недоволен тем, что «Локомотив» не подписал контракт с полузащитником «Ростова» Романом Ерёменко.

22-летний Мурило перешёл в «Локомотив» из «Крузейро». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. Бразилец подписал с российским клубом пятилетний контракт.

«Локомотив» в минувшем сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевал прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов-2019/20.