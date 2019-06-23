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«Барселона» не планирует возвращать Алвеса

«Барселона» не планирует возвращать Алвеса
Футбол / Испания 0

Бразильский защитник Дани Алвес не вернётся в «Барселону», утверждает Marca со ссылкой на радиостанцию RAC1.

По данным источника, каталонский клуб даже не рассматривает вариант с возвращением 36-летнего бразильца. Ранее Алвес предложил свои услуги «Барселоне», но получил отказ.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассчитывает в качестве правых защитников на Серхи Роберто и Нелсона Семеду. Что касается последнего, то каталонцы заверили его, что он покинет клуб лишь при условии, что за него заплатят сумму отступных в размере € 100 млн.

Возвращение Алвеса исключено даже в случае продажи Семеду. Возможной причиной является тот факт, что бразилец подверг «Барселону» резкой критике после ухода из клуба.

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