«Барселона» не планирует возвращать Алвеса
Бразильский защитник Дани Алвес не вернётся в «Барселону», утверждает Marca со ссылкой на радиостанцию RAC1.
По данным источника, каталонский клуб даже не рассматривает вариант с возвращением 36-летнего бразильца. Ранее Алвес предложил свои услуги «Барселоне», но получил отказ.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассчитывает в качестве правых защитников на Серхи Роберто и Нелсона Семеду. Что касается последнего, то каталонцы заверили его, что он покинет клуб лишь при условии, что за него заплатят сумму отступных в размере € 100 млн.
Возвращение Алвеса исключено даже в случае продажи Семеду. Возможной причиной является тот факт, что бразилец подверг «Барселону» резкой критике после ухода из клуба.
Хави: моя цель — вернуться в «Барселону» в качестве тренера
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