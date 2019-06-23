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Девушка Луиса Адриано показала кольцо на безымянном пальце правой руки

Девушка Луиса Адриано показала кольцо на безымянном пальце правой руки
Футбол / РПЛ 0

Екатерина Дорожко, подруга форварда «Спартака» Луиса Адриано, опубликовала фото, на котором видно кольцо на безымянном пальце её правой руки.

Снимками девушка поделилась в своём «инстаграме». Фото она подписала словами: «Пусть всегда будем мы».

Фото доступно в «инстаграме» Екатерины Дорожко.

Ранее футболист подарил своей девушке дорогой автомобиль и посетил с ней Бразилию.

Напомним, от первого брака у Адриано есть трое детей — шестилетняя дочь Алисия и двухлетние сыновья-близнецы Жуан Луис и Жуан Адриано.

В «Спартак» Адриано перешёл в январе 2017 года из «Милана» на правах свободного агента. Всего в составе красно-белых 32-летний нападающий провёл 76 матчей и забил 24 мяча. Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до лета 2020 года.

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