Девушка Луиса Адриано показала кольцо на безымянном пальце правой руки
Екатерина Дорожко, подруга форварда «Спартака» Луиса Адриано, опубликовала фото, на котором видно кольцо на безымянном пальце её правой руки.
Снимками девушка поделилась в своём «инстаграме». Фото она подписала словами: «Пусть всегда будем мы».
Фото доступно в «инстаграме» Екатерины Дорожко.
Ранее футболист подарил своей девушке дорогой автомобиль и посетил с ней Бразилию.
Напомним, от первого брака у Адриано есть трое детей — шестилетняя дочь Алисия и двухлетние сыновья-близнецы Жуан Луис и Жуан Адриано.
В «Спартак» Адриано перешёл в январе 2017 года из «Милана» на правах свободного агента. Всего в составе красно-белых 32-летний нападающий провёл 76 матчей и забил 24 мяча. Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до лета 2020 года.
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