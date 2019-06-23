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Хенёсс: если Зане захочет в «Баварию», то вопрос с его трансфером можно решить

Хенёсс: если Зане захочет в «Баварию», то вопрос с его трансфером можно решить
Футбол / Англия 0

Президент «Баварии» Ули Хёнесс поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане.

«Мы потратили уже € 120 млн на новых игроков. Мы выиграли два титула и не всегда должны заявлять о себе посредством трансферов. К августу у нас будет сильная команда.

Может ли трансфер Зане сорваться из-за денег? Если он захочет к нам перейти, то этот вопрос можно решить", — приводятся слова Хёнесса в «твиттере» Bayern & Germany.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» отверг предложение «Баварии» относительно 23-летнего Зане в размере € 80 млн. Причиной прекращения переговоров является не только нежелание британского клуба расставаться с футболистом, но и отсутствие стремления Зане возвращаться в Бундеслигу.

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