Хенёсс: если Зане захочет в «Баварию», то вопрос с его трансфером можно решить

Президент «Баварии» Ули Хёнесс поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане.



«Мы потратили уже € 120 млн на новых игроков. Мы выиграли два титула и не всегда должны заявлять о себе посредством трансферов. К августу у нас будет сильная команда.

Может ли трансфер Зане сорваться из-за денег? Если он захочет к нам перейти, то этот вопрос можно решить", — приводятся слова Хёнесса в «твиттере» Bayern & Germany.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» отверг предложение «Баварии» относительно 23-летнего Зане в размере € 80 млн. Причиной прекращения переговоров является не только нежелание британского клуба расставаться с футболистом, но и отсутствие стремления Зане возвращаться в Бундеслигу.

