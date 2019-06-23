Сборная Германии вышла в полуфинал Евро-2019 U21

Завершились матчи 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы Германия — Австрия и Дания — Сербия.

В первой игре, которая проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине, была зафиксирована ничья — 1:1. На 14-й минуте Джан-Лука Вальдшмидт вывел немцев вперёд. Однако уже через 10 минут австрийцы благодаря голу с пенальти Кевина Дансо счёт сравняли. До конца игры вырвать победу ни одной из команд не удалось.

Второй матч проходил на стадионе «Нерео Рокко» в Триесте. Победу во встрече со счётом 2:0 одержали австрийцы. Результативные удары на счету Якоба Ларсена и Якоба Расмуссена.

Первое место в группе B, набрав в трёх играх семь очков, заняла сборная Германии. Немцы вышли в полуфинал турнира.