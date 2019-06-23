Сборная Германии вышла в полуфинал Евро-2019 U21
Завершились матчи 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы Германия — Австрия и Дания — Сербия.
В первой игре, которая проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине, была зафиксирована ничья — 1:1. На 14-й минуте Джан-Лука Вальдшмидт вывел немцев вперёд. Однако уже через 10 минут австрийцы благодаря голу с пенальти Кевина Дансо счёт сравняли. До конца игры вырвать победу ни одной из команд не удалось.
Второй матч проходил на стадионе «Нерео Рокко» в Триесте. Победу во встрече со счётом 2:0 одержали австрийцы. Результативные удары на счету Якоба Ларсена и Якоба Расмуссена.
Первое место в группе B, набрав в трёх играх семь очков, заняла сборная Германии. Немцы вышли в полуфинал турнира.
U21 ЧЕ-2019
23 июня 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Австрия U21
1 : 1
Германия U21
0:1 – Вальдшмидт – 14, 1:1 – Дансо – 24 (пен)
U21 ЧЕ-2019
23 июня 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Дания U21
2 : 0
Сербия U21
1:0 – Ларсен – 21, 2:0 – Расмуссен – 51
Сборная Испании вышла в полуфинал Евро-2019 U21
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