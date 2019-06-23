Аргентина обыграла Катар и вышла в плей-офф Кубка Америки

В матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки в группе В сборная Аргентины обыграла национальную команду Катара со счётом 2:0. Встреча состоялась в Порту-Аллегри на стадионе «Арена ду Гремио». Обслуживал матч чилийский арбитр Хулио Баскуньян Гонсалес.
Счёт был открыт на 4-й минуте. Автором гола стал Лаутаро Мартинес. На 82-й минуте преимущество аргентинцев увеличил Серхио Агуэро. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Пауло Дибала.
В другом матче группы сборная Колумбии обыграла команду Парагвая со счётом 1:0. Единственный гол на 31-й минуте забил Густаво Куэльяр, которому ассистировал Сантьяго Арьяс.
Колумбия, набрав 9 очков, финишировала на первом месте в турнирной таблице группы В. Аргентина (4) — на 2-м месте. Обе команды вышли в плей-офф. Парагвай (2) сохраняет шансы на выход из группы, но судьба команды будет зависеть от матчей в группе С.
В четвертьфинале Аргентина сыграет с Венесуэлой. Матч состоится 28 июня.
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