Игрок сборной Камеруна плюнула в соперницу в матче 1/8 финала женского ЧМ

Комментатор Жаки Оейтли обратила внимание на грубое и неспортивное поведение игроков женской сборной Камеруна в матче 1/8 финала чемпионата мира с Англией.
В своём «твиттере» Оейтли опубликовала несколько фото с грязной игрой африканок. Так, на одном снимке камерунка ударила англичанку локтем. На другом кадре видно, как 5-й номер камерунской команды плюнула в соперницу. На следующем снимке запечатлён момент, когда одна из игроков африканской сборной толкнула рефери в спину. Наконец, на четвёртом фото 21-й номер команды Камеруна шипами наступила на ногу англичанке.
Фото доступно в «твиттере» Жаки Оейтли.
Сам матч завершился со счётом 3:0 в пользу сборной Англии. Однако, по мнению, камерунской стороны судья допустила много ошибок, повлиявших на исход игры.
- 24 июня 2019
-
01:15
-
00:52
-
00:31
-
00:31
-
00:08
-
00:02
- 23 июня 2019
-
23:55
-
23:53
-
23:35
-
23:21
-
23:19
-
23:05
-
22:55
-
22:46
-
22:33
-
22:33
-
22:15
-
21:59
-
21:58
-
21:48
-
21:25
-
21:17
-
21:09
-
21:07
-
20:55
-
20:48
-
20:45
-
20:43
-
20:20
-
20:02
-
19:54
-
19:28
-
19:28
-
19:18
-
19:05