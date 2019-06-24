Игрок сборной Камеруна плюнула в соперницу в матче 1/8 финала женского ЧМ

Комментатор Жаки Оейтли обратила внимание на грубое и неспортивное поведение игроков женской сборной Камеруна в матче 1/8 финала чемпионата мира с Англией.

В своём «твиттере» Оейтли опубликовала несколько фото с грязной игрой африканок. Так, на одном снимке камерунка ударила англичанку локтем. На другом кадре видно, как 5-й номер камерунской команды плюнула в соперницу. На следующем снимке запечатлён момент, когда одна из игроков африканской сборной толкнула рефери в спину. Наконец, на четвёртом фото 21-й номер команды Камеруна шипами наступила на ногу англичанке.

Фото доступно в «твиттере» Жаки Оейтли.

Сам матч завершился со счётом 3:0 в пользу сборной Англии. Однако, по мнению, камерунской стороны судья допустила много ошибок, повлиявших на исход игры.