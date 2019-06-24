«До 29 июня в Москве, только секс». Профиль игрока «Шеффилда» нашли в Tinder

Футболист «Шеффилда» Джейк Гаррет разместил сообщение, в котором указал, что готов познакомиться с девушками для секса, пока находится в Москве.

«Футболист ФК „Шеффилд“. До 29 июня в Москве, только секс», — написал Гаррет. Сообщение футболист разместил в приложении Tinder, которое предназначено для знакомств.

Напомним, «Шеффилд» прибыл в Россию, чтобы сыграть четыре товарищеских матча с местными командами. 22 июня англичане встретились с «Торпедо». Игра завершилась со счётом 5:0 в пользу москвичей. Гаррет в матче на поле так и не появился. 26 июня «Шеффилд» сыграет с «Чертаново». На следующей день английская команда проведёт матч с петербургским ФК КФ. Соперником «Шеффилда» по последнему матчу в России будет «Локомотив-Казанка». Игра состоится 29 июня.