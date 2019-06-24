Аленичев не верит, что его брали в «Спартак» вопреки воле Федуна

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал слова владельца красно-белых Леонида Федуна о том, что тот в 2015 году не поддерживал кандидатуру специалиста, а затем спросил у профессионалов, кого они притащили в клуб.

«Слова Леонида Федуна, который сказал, что меня ему в „Спартак“ „притащили“? Может, журналисты неправильно интерпретировали? Я дословно не знаю, о чём велись разговоры между Федуном и профессионалами, которым он хотел передать клуб в управление. Но представляю.

Считаю, что ни одному президенту клуба – тем более такому, как «Спартак», – никто не способен навязать и тем более заставить подписать игрока или тренера. Так просто не бывает. Исключено. Уверен, когда принималось решение по моей кандидатуре, Леонид Арнольдович всё обдумывал не эмоционально, а взвешенно", — приводит слова Аленичева «Спорт-экспресс».