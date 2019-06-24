Уилфрид Заха — главная трансферная цель «Арсенала»

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха является главной трансферной целью «Арсенала» в летнее трансферное окно, сообщает The Sun.

По информации издания, «Кристал Пэлас» готов расстаться с форвардом, однако потребует у потенциального покупателя солидную сумму – £ 55 млн (€ 62 млн). Для подписания ивуарийца «Арсеналу» придется либо включить в сделку кого-то из своих игроков, либо найти дополнительные деньги на трансфер.

Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Сам игрок хочет выступать за клуб, который будет участвовать в Лиге чемпионов.

26-летний Заха является воспитанником «Кристал Пэлас». В 2013 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед», но через некоторое время вернулся в родной клуб. В минувшем сезоне ивуариец принял участие в 34 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором 10 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач.