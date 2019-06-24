Это’О посоветовал Салаху перейти в «Барселону»

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О заявил, что посоветовал бы форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху перейти в каталонский клуб, если он решит уйти из английской команды.

«Я знаю стиль «Барселоны» и думаю, что он подойдёт для Салаха. Если у него появится шанс сыграть в лучшей лиге мира, испанской, он должен перейти в «Барселону». Он имеет всё для того, чтобы стать лучшим футболистом мира», — приводит слова Это’О Goal.

В минувшем сезоне Салах принял участие в 52 матчах за «Ливерпуль», записал на свой счёт 27 голов и отдал 13 результативных передач. В составе «Ливерпуля» египетский форвард стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19.