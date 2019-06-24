Роналду — о фотографии с Джорданом: мы сделали историю

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в своём «инстаграме» совместную фотографию с шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом. Футболист сопроводил публикацию комментарием: «Мы сделали историю».

В «Ювентус» Роналду перешёл летом прошлого года из «Реала». Трансфер португальца обошёлся «старой синьоре» в € 117 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард провёл 43 матча. На его счету 28 забитых мячей и 13 результативных передач.

Майкл Джордан считается одним из лучших баскетболистов в мировой истории. За годы выступлений в лиге он набрал 32 292 очка, что является четвёртым результатом в истории.