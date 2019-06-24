Роналду — о фотографии с Джорданом: мы сделали историю
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в своём «инстаграме» совместную фотографию с шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом. Футболист сопроводил публикацию комментарием: «Мы сделали историю».
В «Ювентус» Роналду перешёл летом прошлого года из «Реала». Трансфер португальца обошёлся «старой синьоре» в € 117 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард провёл 43 матча. На его счету 28 забитых мячей и 13 результативных передач.
Майкл Джордан считается одним из лучших баскетболистов в мировой истории. За годы выступлений в лиге он набрал 32 292 очка, что является четвёртым результатом в истории.
Роналду оставил € 20 тыс. «чаевых» сотрудникам курорта в Греции, где отдыхал
- 24 июня 2019
-
05:46
-
04:55
-
04:45
-
04:35
-
03:20
-
02:59
-
02:40
-
01:50
-
01:30
-
01:15
-
00:52
-
00:31
-
00:31
-
00:08
-
00:02
- 23 июня 2019
-
23:55
-
23:53
-
23:35
-
23:21
-
23:19
-
23:05
-
22:55
-
22:46
-
22:33
-
22:33
-
22:15
-
21:59
-
21:58
-
21:48
-
21:25
-
21:17
-
21:09
-
21:07
-
20:55
-
20:48
Партнерский контент