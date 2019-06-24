Президент «ПСЖ»: рады, что Алвес покидает Париж, выиграв несколько трофеев
Президент «Пари Сен-Жермен» Насер Аль-Хелаифи подтвердил, что бразильский защитник Дани Алвес покинет французский клуб.
«Довольны тем, что этот великий игрок покидает Париж, выиграв несколько трофеев с «ПСЖ». Желаю ему всего наилучшего в следующих целях, которые стоят на его пути», — приводит слова Аль-Хелаифи пресс-служба клуба.
Дани Алвес перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года на правах свободного агента из «Ювентуса». В завершившемся сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 32 матчах. На счету игрока 3 забитых мяча и 8 результативных передач. Ранее бразилец также выступал за «Байю», «Севилью» и «Барселону». За сборную Бразилии он сыграл 107 матчей и забил 7 мячей. Соглашение 36-летнего бразильца с парижанами истекает 30 июня.
Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»
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