Впервые в истории Кубка Америки жёлтую карточку получил тренер

В матче заключительного тура группового этапа Кубка Америки в группе В сборная Аргентины обыграла национальную команду Катара со счётом 2:0 на стадионе «Арена ду Гремио». Во втором тайме чилийский арбитр Хулио Баскуньян Гонсалес показал жёлтую карточку главному тренеру аргентинской сборной Лионелю Скалони. Он стал первым тренером в истории Кубка Америки, которому было вынесено предупреждение.

Сборная Аргентины, набрав четыре очка, заняла второе место в группе B и вышла в плей-офф турнира, где встретится с Венесуэлой.



Перед заключительной игрой команда Лионеля Скалони занимала последнее место в группе, но благодаря победе Колумбии над Парагваем обошла не только Катар, но и парагвайцев, которые сохраняют шансы на выход в четвертьфинал с 3-го места.