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Мексика и Канада вышли в плей-офф Кубка КОНКАКАФ

Мексика и Канада вышли в плей-офф Кубка КОНКАКАФ
Футбол / Прочие турниры 0

На стадионе «Банк оф Америка» в городе Шарлотта (США) состоялись два матча группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ.

В первой игре сборная Канады разгромила национальную команду Кубы со счётом 7:0. По хет-трику оформили нападающие Джонатан Дэвид и Лукас Даниэль Кавальини, ещё один гол забил форвард Дэвид Хойлетт.

Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа A. 3-й тур
24 июня 2019, понедельник. 01:00 МСК
Канада
7 : 0
Куба
1:0 – Дэвид – 3, 2:0 – Кавальини – 21, 3:0 – Кавальини – 43, 4:0 – Кавальини – 45+1, 5:0 – Хойлетт – 50, 6:0 – Дэвид – 71, 7:0 – Дэвид – 77

Во втором матче сборная Мексики встречалась с национальной командой Мартиники. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу мексиканцев. У победителей мячи забили нападающие Ариэль Антуна и Рауль Хименес, а также защитник Фернандо Наварро с передачи Хименеса. У проигравших по голу на счету форварда Кевина Мариуса Парсемайна и полузащитника Хорди Хосе Делема.

Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа A. 3-й тур
24 июня 2019, понедельник. 03:30 МСК
Мартиника
2 : 3
Мексика
0:1 – Антуна – 29, 1:1 – Parsemain – 56, 1:2 – Хименес – 61, 1:3 – Наварро – 72, 2:3 – Delem – 84

Мексиканцы выиграли все 3 матча в группе А и, набрав 9 очков, вышли в плей-офф турнира с первого места. Вторую путёвку в четвертьфинал завоевала Канада, набравшая 6 очков.

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