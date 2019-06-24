Мексика и Канада вышли в плей-офф Кубка КОНКАКАФ

На стадионе «Банк оф Америка» в городе Шарлотта (США) состоялись два матча группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ.
В первой игре сборная Канады разгромила национальную команду Кубы со счётом 7:0. По хет-трику оформили нападающие Джонатан Дэвид и Лукас Даниэль Кавальини, ещё один гол забил форвард Дэвид Хойлетт.
Во втором матче сборная Мексики встречалась с национальной командой Мартиники. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу мексиканцев. У победителей мячи забили нападающие Ариэль Антуна и Рауль Хименес, а также защитник Фернандо Наварро с передачи Хименеса. У проигравших по голу на счету форварда Кевина Мариуса Парсемайна и полузащитника Хорди Хосе Делема.
Мексиканцы выиграли все 3 матча в группе А и, набрав 9 очков, вышли в плей-офф турнира с первого места. Вторую путёвку в четвертьфинал завоевала Канада, набравшая 6 очков.
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