Главный тренер сборной Аргентины недоволен качеством газона на Кубке Америки

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони на послематчевой пресс-конференции выразил недовольство качеством газона на стадионе «Арена ду Гремио», где состоялся матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки в группе В, в котором Аргентина обыграла Катар со счётом 2:0 и вышла в плей-офф турнира.
«Вновь подниму тему газона. Меня уже критиковали, считая это оправданием, но на таком поле действительно невозможно играть в футбол. Даже при всем этом мы провели хороший второй тайм, давили и пытались атаковать. Мы довольны тем, что вышли в плей-офф. Местами команда играет хорошо. Конечно, есть куда расти во всех компонентах. С Венесуэлой мы недавно встречались и были разочарованы результатом. У них интересная команда, которая сыграла вничью с Бразилией. Это сыгранная команда и сложный соперник», – приводят слова Скалони TyC Sports.
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