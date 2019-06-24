Куртуа: игрокам уровня Мбаппе всегда будут рады в «Реале»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал информацию по поводу возможного перехода в стан мадридской команды нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Не знаю, перейдёт ли к нам Мбаппе. Знаю лишь то, о чём пишут в прессе. Таким игрокам, как он, всегда будут рады в «Реале». Что касается Азара, то его приход является важным шагом для повышения качества игры „Реала“. Эден — спокойный и хороший человек, он часто улыбается. Он постоянно хочет побеждать. Я думаю, что он очень хорошо найдёт контакт с футболистами команды», — цитирует Куртуа Movistar F1.
В минувшем сезоне 20-летний Мбаппе принял участие в 29 матчах чемпионата Франции, в которых забил 33 гола и отдал 9 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Реал» не будет вести переговоры по Мбаппе в летнее трансферное окно. «Королевский клуб» отложил трансфер француза на 2020 год.
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