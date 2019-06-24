Широков: на Кипре подошёл тот болельщик из аэропорта – дома, видимо, не сидится
Бывший футболист «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Роман Широков прокомментировал скандальный инцидент с болельщиком из аэропорта.
«Виделся с тем болельщиком из аэропорта. Если не ошибаюсь, на Кипре. Мы были на Кубке ФНЛ с Женей Алдониным. Подошёл ко мне, мы разговорились, а он говорит: «Я — тот самый болельщик из аэропорта». «Ну поздравляю!» — говорю. Дома, видимо, не сидится.
История с Глушаковым? Тут просчёт больше со стороны клуба. Они должны были погасить этот конфликт, если он был. У них же было время, когда они отсылали его в дубль. За две недели, а уж тем более за месяц можно было всё решить», — сказал Широков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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