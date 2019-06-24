Хамес: до сих пор не знаю, где буду играть в следующем сезоне

Полузащитник сборной Колумбии и мадридского «Реала» Хамес Родригес, проведший последние два сезона в составе мюнхенской «Баварии» на правах аренды, прокомментировал трансферные слухи о переходе в итальянский «Наполи» и признался, что не знает, где будет играть в следующем сезоне.
«Хорошо ли я говорю по-итальянски? Нет, плохо. Моё будущее? Не знаю. Думаю только о Кубке Америки. До сих пор не знаю, где буду играть, но хочу оставаться спокойным. Всё зависит от „Реала“. Говорил ли я с Зиданом после его возвращения в клуб? Никогда, никогда, никогда», — цитирует RMC Родригеса.
Ранее сообщалось, что «Наполи» близок к трансферу 27-летнего футболиста.
Последние два сезона Хамес провёл в мюнхенской «Баварии». Действующие чемпионы Германии заплатили «Реалу» € 13 млн, но отказались от возможности выкупа игрока за € 40 млн.
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