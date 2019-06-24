Де Росси может перейти в «Сампдорию»

Полузащитник Даниэле Де Росси может остаться в Италии и перейти в клуб Серии А. Как сообщает Sky Sport Italia, основным претендентом на 35-летнего футболиста является «Сампдория», которую возглавил Эусебио Ди Франческо, с которым хавбек уже работал в «Роме».



Ранее в СМИ сообщалось, что итальянец в ближайшее время подпишет контракт с «Лос-Анджелесом». Также была информация, что Даниэле может продолжить карьеру в «Интере», «Зените» или «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм и который начнёт выступление в MLS в следующем году.



Де Росси защищал цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая началась в 2002 году, спустя год после его прихода в клуб. За 17 лет в составе «волков» полузащитник стал обладателем трёх трофеев – двух Кубков Италии и одного Суперкубка страны. Также Даниэле является чемпионом мира 2006 года со сборной Италии.

СМИ: Де Росси продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»