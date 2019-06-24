Видаль не покинет «Барселону», несмотря на предложение из Китая
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль, вероятно, останется в команде на следующий сезон, несмотря на слухи о его уходе.
Как сообщает Sport.es, чилиец хочет продолжить карьеру в каталонском клубе, несмотря на крайне выгодное в финансовом плане предложение из Китая. Более того, 32-летний футболист дал своему агенту распоряжение отказывать всем клубам из этой страны, которые захотят его приобрести.
Видаль начинал карьеру в Чили, после чего перебрался в «Байер-04», цвета которого защищал с 2007 по 2011 год. Следующие четыре года хавбек провёл в туринском «Ювентусе», а затем перешёл в мюнхенскую «Баварию». После трёх сезонов в Германии, летом 2018 года, Артуро стал футболистом «Барселоны», с которой в первом же сезоне стал чемпионом Испании.
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