Вратарь «Брайтона»: слава богу, Азар свалил из «Челси»

Вратарь «Брайтон энд Хоув Альбион» Мэтью Райан в шуточной форме выразил удовлетворение переходом нападающего Эдена Азара из «Челси» в мадридский «Реал».
«Кажется, в четырёх матчах против Азара я не отразил ни одного его удара. Либо его накрывали, либо он промахивался, либо забивал. Меня немного раздражает этот факт, так что слава богу, он свалил в другое место. Спасибо «Реалу» за это. На самом деле я бы хотел вновь встретиться с Азаром и остановить его – это моя мотивация», — цитирует Райана Goal.com со ссылкой на Fox Football Podcast.
В минувшем сезоне Азар принял участие в обоих матчах с «Брайтоном» в английской Премьер-лиге, а ворота в тех встречах защищал Райан. Бельгийцу удалось записать на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи. Всего в активе 28-летнего форварда 16 мячей и 15 голевых пасов в 37 матчах первенства.
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