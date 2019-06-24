Футболист «Эмполи» Мчедлидзе показал оскорбительный жест в сторону фигуры Путина

Нападающий «Эмполи» Леван Мчедлидзе показал оскорбительный жест в сторону фигуры президента Российской Федерации Владимира Путина. Фотография доступна в «инстаграме» Georgian.football.

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси.

Так, футболисты «Торпедо» из Кутаиси появились на поле стадиона им. 26 мая в Цхалтубо в чёрных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии. Похожий случай был зафиксирован в Тбилиси на стадионе «Михаил Месхи — 2», где «Локомотив» принимал «Рустави». Игроки обеих команд вышли на встречу в белых футболках с антироссийскими лозунгами.