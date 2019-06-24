«Спартак» отправился на сбор в Австрию
«Спартак» сегодня, 24 июня, отправился на сбор в Австрию. Об этом сообщается в официальном «твиттере» столичного клуба.
В рамках австрийского сбора «Спартак» примет участие в Кубке Париматч Премьер. Турнир будет проходить в местечке Пёллау, которое расположено на востоке страны. Первый матч красно-белые сыграют с «Ростовом» 26 июня. 30 июня соперником красно-белых будет ЦСКА, а 4 июля они завершат выступление в Кубке игрой с «Краснодаром».
По итогам прошлого сезона подопечные Олега Кононова заняли 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В предстоящем сезоне спартаковцы начнут сезон домашним матчем с «Сочи». Эта встреча состоится 13 июля.
- 24 июня 2019
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