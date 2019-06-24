Адвокат модели: Нажиле угрожают, будто это она изнасиловала Неймара

Косме Араужо, адвокат модели Нажилы Триндади, которая обвиняет форварда «ПСЖ» Неймара в изнасиловании, рассказал о состоянии своей подопечной.
«Мы призываем её поменьше принимать лекарства и постараться отдохнуть. В Бразилии преподносят ситуацию так, будто она преступница, злодей. Такое ощущение, что это она изнасиловала Неймара, хотя на самом деле она — жертва. Никто не знает её. В качестве примера она оставила адвокатов, потому что они разорвали с ней доверительные отношения. Она уже не хочет выходить на улицу из-за опасений быть убитой. Она не может сходить за хлебом, потому что стала монстром. По телефону ей пишут «береги себя», а на улице уже раздавалось «ты умрёшь»», — цитирует адвоката UOL.
Напомним, бразильская модель обвинила Неймара в изнасиловании, совершённом в одном из парижских отелей в середине мая.
- 24 июня 2019
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