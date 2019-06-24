Гончаренко рассказал, как ЦСКА удалось сохранить Влашича

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, за счёт чего «армейцам» удалось сохранить в команде Николу Влашича. С игроком был подписан контракт сроком на пять лет до окончания сезона-2023/24.

«Такие игроки, как Никола, что называется, делают разницу, на них приходят смотреть болельщики, их любят, ими восхищаются. Для нас факт выкупа прав на него важен с психологической точки зрения. Не надо думать, что он уйдёт по окончании аренды. Теперь он с нами всерьёз и надолго. Не буду скрывать, что был в курсе всех нюансов переговоров. Хочу отметить, что Влашич сам хотел остаться. При таком желании игрока для успешного завершения трансфера остаётся решить лишь технические моменты.



Это касается не только Влашича. Хёрдур Магнуссон и Родриго Бекао, буквально открыв рот от удивления, смотрели на стадионы в Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Банально прозвучит, но вся эта инфраструктура является дополнительной мотивацией для футболистов. Играя в таких условиях, они хотят проявить себя во всей красе», — цитирует Гончаренко «RT на русском».