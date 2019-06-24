Созин: я — за идею Федуна отдать «Спартак» болельщикам, не у всех есть «Газпром»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением об идее президента «Спартака» Леонида Федуна передать столичный клуб в управление болельщикам к 2023 году.



«Испания живёт по тому принципу, по которому хочет жить Федун. В российском футболе очень слабая финансовая составляющая, мы очень сильно зависим от иглы губернатора, нефтяной или газовой компании, ещё от чего-то, но при этом не зависим от того, что клуб зарабатывает сам. Если Федун решил попробовать сделать так, то нужно посмотреть, как это работает. А у нас сразу начинается, некоторые люди в Санкт-Петербурге говорят: «Это не получится, это революция, всё это не так». Просто у них есть «Газпром», они не понимают, как это делать, а Федун понимает. Я бы с удовольствием посмотрел, как его идея будет работать в нашем режиме. Наверное, рядом с ним есть толковые люди, которые могут подсказать, как всё сделать лучше. А вот если не получится – окей, но говорить сразу, что всё это фигня и «17-й год», — неправильно. Дай бог, чтобы у Федуна это получилось, это очень красивая ситуация. Он хочет сделать революцию в российском футболе. Я всегда говорил, что нам нужна сильная финансовая составляющая, и именно финансовая составляющая должна быть главной в программе президента РФС. Клубы не должны жить по указке губернатора или президента страны, они должны быть самостоятельными. Сейчас это сделать невозможно, но Федун пытается так сделать! Я – за идею Федуна, давайте поддержим Леонида Арнольдовича.



В Испании клубы так живут давно, например мадридский «Реал». Федун не выдумал эту систему, в Испании она работает: у них выборный президент, у них всё хорошо. Если люди говорят, что это неправильно, значит они не знают всей ситуации. Пройдёт ли это в России? А почему нет, раз мы развитая, очень хорошая страна, у которой есть всё. Вот говорят: «Федун не такой, он делает всё неправильно». Но не у всех же есть «Газпром»! Он хочет попытаться жить по-другому — это правильно», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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