Рейна может заменить Перина в «Ювентусе»
Вратарь «Милана» Пепе Рейна может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.com.
По информации издания, следующей командой испанца может стать туринский «Ювентус». Основным голкипером бьянконери является Войцех Щенсны, и его сменщик Маттиа Перин недоволен своим положением и может сменить клуб. В связи с этим «старая синьора» может пригласить Рейну, который хорошо знаком с новым главным тренером команды Маурицио Сарри по работе в «Наполи».
Рейна перешёл в «Милан» летом прошлого года из «Наполи» на правах свободного агента и заключил с россонери контракт на три сезона – до лета 2021 года. В минувшем розыгрыше итальянской Серии А 36-летний голкипер принял участие в 4 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 5 голов.
«Ювентус» на следующей неделе может объявить о переходах де Лигта и Рабьо
- 24 июня 2019
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