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ООН призвала бороться за равенство зарплат в мужском и женском футболе

ООН призвала бороться за равенство зарплат в мужском и женском футболе
Футбол / Прочие турниры 0

Организация объединённых наций (ООН) в своём «твиттере» напомнила о проблеме неравенства зарплат в мужском и женском футболе.

В качестве примера организация привела прошлогоднее исследование, согласно которому нападающий «Барселоны» Лионель Месси получает в год около $ 84 млн с учётом бонусов, что в два раза превышает суммарный оклад 1693 футболисток из топ-7 лиг мира ($ 42,6 млн).

«Во время чемпионата мира по футболу среди женщин присоединяйтесь к нашей кампании с требованием одинаковой оплаты труда в спорте для женщин и мужчин», — говорится в сообщении ООН.

Напомним, Месси является обладателем пяти «Золотых мячей» – самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе. Аргентинец получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

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