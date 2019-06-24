Божович: сколько лет я в России – с любым клубом готовимся к сезону в Австрии

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, почему самарская команда решила провести сбор в Австрии.
«Сколько лет я работаю в России – с любой командой мы готовимся к сезону в Австрии. Прежде всего потому, что там очень хорошие условия для работы и хорошая погода для физической нагрузки. А противников иногда невозможно выбрать. Я предполагаю, чтобы сначала были не сильные соперники. Но трудно найти подходящего противника. В этот раз у нас в соперниках хорошие команды, игры с которыми дадут возможность показать, насколько мы готовы к сезону. Сколько будет изменений – посмотрим. Пока мы никого не взяли, только работаем в этом направлении. Будем усилять позиции, которые в этом нуждаются.
Как оценю календарь „Крыльев“ в РПЛ сезона-2019/20? Начало в виде двух домашних игр подряд – это плюс. Но любая команда играет с любой, так что календарь оценивать трудно. Мы должны играть со всеми. Если будем готовы хорошо – это неважно», — цитирует Божовича пресс-служба клуба.
- 24 июня 2019
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