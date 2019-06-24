Гончаренко рассказал о возможном отъезде Чалова в европейский клуб

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал возможный переход лучшего бомбардира команды Фёдора Чалова в сильный европейский чемпионат.
«Болельщики советуют ему уехать? Это нормальная ситуация, было бы хуже, если бы этого не происходило. Но вопрос заключается в готовности и желании самого футболиста представлять ту или иную команду, работать под руководством определённого специалиста и в конкретном чемпионате. Что касается Чалова, на мой взгляд, ему необходимо сосредоточиться на выступлении за ЦСКА и не думать о трансфере. Но если подходящий ему вариант появится, мы его отпустим.
Чалов — умный парень, он сам всё понимает. Вы не думайте, он не сидит сложа руки в ожидании предложения от других клубов. Работает, как и все, готовится к новому сезону», — цитирует Гончаренко «RT на русском».
- 24 июня 2019
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