Гончаренко рассказал о возможном отъезде Чалова в европейский клуб

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал возможный переход лучшего бомбардира команды Фёдора Чалова в сильный европейский чемпионат.



«Болельщики советуют ему уехать? Это нормальная ситуация, было бы хуже, если бы этого не происходило. Но вопрос заключается в готовности и желании самого футболиста представлять ту или иную команду, работать под руководством определённого специалиста и в конкретном чемпионате. Что касается Чалова, на мой взгляд, ему необходимо сосредоточиться на выступлении за ЦСКА и не думать о трансфере. Но если подходящий ему вариант появится, мы его отпустим.

Чалов — умный парень, он сам всё понимает. Вы не думайте, он не сидит сложа руки в ожидании предложения от других клубов. Работает, как и все, готовится к новому сезону», — цитирует Гончаренко «RT на русском».