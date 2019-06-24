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«Ростов» может подписать контракт с Устиновым в случае ухода Паршивлюка

«Ростов» может подписать контракт с Устиновым в случае ухода Паршивлюка
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» может подписать контракт с защитником Виталием Устиновым в случае ухода Сергея Паршивлюка. Ранее в СМИ появилась информация, что Паршивлюк близок к переходу в московское «Динамо». 30-летний футболист уже прошёл медосмотр для столичного клуба.

28-летний Устинов в июне покинул стан «Рубина». За казанский клуб он сыграл в 46 матчах, в которых забил один мяч.

Устинов — воспитанник школы ФК «Ратмир», а потом ФК «Москва». В 2010 году перешёл в «Рубин», а затем на правах аренды выступал за нижнекамский «Нефтехимик», вместе с которым по итогам сезона-2011/12 занял первое место в зоне «Урал-Поволжье». Также защитник выступал за «Ротор» и «Ростов» на правах аренды.

«Рубин» объявил об уходе Устинова
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