«Ростов» может подписать контракт с Устиновым в случае ухода Паршивлюка
Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» может подписать контракт с защитником Виталием Устиновым в случае ухода Сергея Паршивлюка. Ранее в СМИ появилась информация, что Паршивлюк близок к переходу в московское «Динамо». 30-летний футболист уже прошёл медосмотр для столичного клуба.
28-летний Устинов в июне покинул стан «Рубина». За казанский клуб он сыграл в 46 матчах, в которых забил один мяч.
Устинов — воспитанник школы ФК «Ратмир», а потом ФК «Москва». В 2010 году перешёл в «Рубин», а затем на правах аренды выступал за нижнекамский «Нефтехимик», вместе с которым по итогам сезона-2011/12 занял первое место в зоне «Урал-Поволжье». Также защитник выступал за «Ротор» и «Ростов» на правах аренды.
«Рубин» объявил об уходе Устинова
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