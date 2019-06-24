«Мы смотрели, как ты взрослеешь». «Барселона» поздравила Месси с 32-летием

«Барселона» в своём официальном «твиттере» поздравила нападающего Лионеля Месси с днём рождения. Сегодня, 24 июня, аргентинскому футболисту исполняется 32 года.
Каталонцы опубликовали ролик, посвящённый форварду, и сопроводили его следующей подписью: «Мы смотрели, как ты взрослеешь. Мы скандировали твоё имя. Величайший. С днём рождения, Лео Месси!»
Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду сине-гранатовых с 2003 года. С каталонцами он к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков и восемь Суперкубков страны, а также четыре трофея Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира.
Также Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча» – самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе.
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