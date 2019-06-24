Шуньич и Евгеньев подписали новые контракты с «Динамо»

«Динамо» объявило о подписании новых контрактов с центральными защитниками команды Тони Шуньичем и Романом Евгеньевым. Соглашение с Шуньичем заключено по схеме «2+1», тогда как Евгеньев остаётся в «Динамо» ещё на три сезона, сообщает пресс-служба бело-голубых.



Тони пополнил динамовские ряды в июне 2017 года и сразу стал игроком стартового состава. Дебют боснийского защитника состоялся 18 июля в домашнем дерби со «Спартаком» (2:2). Всего за московский клуб Шуньич провёл во всех турнирах 58 матчей и забил 4 гола.

Роман является воспитанником динамовской академии имени Льва Яшина. Дебютировал за главную команду в октябре прошлого года, выйдя на замену в матче 10-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов» (0:1), и с тех пор провёл на высшем уровне 19 игр. Также в его активе 7 поединков за «Динамо-2», 32 встречи за молодёжную команду и все 4 матча в составе бело-голубых в Юношеской лиге УЕФА.