Источник: Д. Комбаров подпишет контракт с «Крыльями Советов»

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, в настоящий момент пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».
Как сообщает Sport24, 32-летний футболист в скором времени подпишет контракт с самарским клубом, после чего присоединится к новым партнёрам на сборах в Австрии.
Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года. С тех пор он сыграл за команду в 274 матчах, войдя в топ-20 футболистов красно-белых по этому показателю. В 2017 году Дмитрий стал со «Спартаком» чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
В минувшем сезоне Комбаров принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол с пенальти и получил 1 жёлтую карточку. Московская команда по итогам кампании сумела занять лишь пятое место в турнирной таблице первенства.
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