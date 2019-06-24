Шуньич: объединены одной общей целью — попасть вместе с «Динамо» в Лигу Европы

Защитник «Динамо» Тони Шуньич, который продлил контракт со своим клубом, прокомментировал это событие. Соглашение столичной команды с Шуньичем заключено по схеме «2+1».

«Доволен, что удалось договориться с «Динамо». Сейчас поедем на сборы, где продолжим готовиться к старту нового сезона. Я привык постоянно совершенствоваться, становиться ещё лучше, чем есть на данный момент. Мы объединены одной общей целью — попасть вместе с «Динамо» в Лигу Европы. Было бы здорово её реализовать. Да, будет непросто. Постараемся двигаться от матча к матчу. Надеюсь, своей игрой мы привлечём болельщиков на стадион. Хотелось бы, чтобы каждая игра на «Динамо» собирала аншлаги», — цитирует Шуньича пресс-служба «Динамо».