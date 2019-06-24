«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса

«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.
«Сорокам» так и не удалось договориться с испанским специалистом об условиях нового соглашения, которое истекает в конце июня. Вместе с Бенитесом клуб покинут и его помощники.
«Мы хотели бы поблагодарить Рафу и его штаб за их старание в течение последних трёх лет и их важнейший вклад в наши достижения. Мы также благодарим наших болельщиков, футболистов и работников за их терпение в период неопределённости. Клуб начинает работу по назначению нового тренера», — говорится в сообщении «Ньюкасла».
Бенитес возглавил «Ньюкасл» в марте 2016 года. Испанский специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул её в Премьер-лигу. В минувшем сезоне клуб финишировал на 13-м месте в АПЛ.
- 24 июня 2019
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