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«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса

«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса
Футбол / Англия 0

«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.

«Сорокам» так и не удалось договориться с испанским специалистом об условиях нового соглашения, которое истекает в конце июня. Вместе с Бенитесом клуб покинут и его помощники.

«Мы хотели бы поблагодарить Рафу и его штаб за их старание в течение последних трёх лет и их важнейший вклад в наши достижения. Мы также благодарим наших болельщиков, футболистов и работников за их терпение в период неопределённости. Клуб начинает работу по назначению нового тренера», — говорится в сообщении «Ньюкасла».

Бенитес возглавил «Ньюкасл» в марте 2016 года. Испанский специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул её в Премьер-лигу. В минувшем сезоне клуб финишировал на 13-м месте в АПЛ.

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