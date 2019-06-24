Футболистка сборной России предложила Глушакову работу в женском футболе

Защитник женской сборной России и ЦСКА Ксения Коваленко отреагировала на сообщение бывшего полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, который опубликовал в социальной сети «Инстаграм» пост с изображением, где написано «Ищу работу». Коваленко предложила хавбеку вариант с женским футболом.

«Можешь к нам пойти, в женский», — написала Коваленко в «Инстаграме».

Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.



В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола и получил 2 жёлтые карточки. «Спартак» по итогам кампании занял пятое место в турнирной таблице.